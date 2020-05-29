По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на утро 29 мая коронавирус в Украине выявлен у 22 811 человек. Из них 8 934 пациента выздоровели, а 679 — умерли от осложнений. На подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 158 случаев COVID-19, в Луганской области — 46.



Группировка «ДНР» признает 501 случай коронавируса на подконтрольной ей территории. За минувшие сутки выявлено 32 новых случая заболевания.



Группировка «ЛНР» подтвердила 396 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, три из них выявлены за минувшие сутки.





Политика



Берлин хочет, чтобы состоялся новый саммит по Украине в «нормандском формате», но вначале нужен прогресс по ряду пунктов, заявила официальная представительница МИД Германии Мария Адебар.



Боевые действия



В «ДНР» заявили о ранении жителя горловского поселка Кургановка вследствие сегодняшнего обстрела.



СММ ОБСЕ зафиксировала работы по восстановлению боевиками своих позиций у села Петровского в Донецкой области. Район Петровское-Богдановка — один из участков «разведения» вооруженных сил и средств.



Экономика



Согласно данным «Восточной правозащитной группы», за годы оккупации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были закрыты около 70% всех угледобывающих предприятий.



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