«ЛНР»: Два человека погибли, трое ранены в результате взрыва в Красном Луче

Два человека погибли, еще три получили ранения в результате срабатывания взрывного устройства возле жилого дома в подконтрольном боевикам Хрустальном (бывш. Красный Луч) Луганской области. Об этом заявили в «МЧС» группировки «ЛНР».



Согласно сообщению, инцидент произошел 29 мая около 20:00 по улице Новикова-Прибоя, 2-л.



Погибшие — мужчины 1963 года рождения и 1967 года рождения.



Еще трое мужчин получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Двое из них — 1972 года рождения и 1978 года рождения, личность третьего устанавливается.