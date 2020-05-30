В Луганской области зафиксирован 47-й случай коронавируса

В Луганской области зафиксирован новый случай коронавирусной болезни. Диагноз подтвердился у жителя Рубежного, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Мужчина вернулся из России и, по данным ЛугОГА, все время находился на самоизоляции.



«Круг контактных лиц определен, за ними установлен медико-санитарный надзор», — говорится в сообщении.



Таким образом, на подконтрольной властям территории Луганщины лабораторно подтверждено 47 случаев коронавируса: 39 человек выздоровели, восемь — продолжают лечение.

По состоянию на утро 30 мая коронавирус в Украине выявлен у 23 204 человек, 9311 выздоровели, 696 — умерли от осложнений.