В ВСУ за сутки выявили 20 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждено 20 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.



Тринадцать новых пациентов госпитализированы: 10 из них — в лазарет воинской части Харьковской области и по одному в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона, Черновицкий военный госпиталь и Киевскую городскую клиническую больницу.



«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение. У военнослужащих Харьковской области симптомы заболевания отсутствуют» — сказано в сообщении.



По состоянию на 10:00 30 мая коронавирусом в ВСУ болеет 107 человек, еще 111 — выздоровели, трое скончались.



На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 452 человека.