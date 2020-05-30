Возле патруля ОБСЕ произошел взрыв на блокпосте боевиков

На блокпосте боевиков вблизи Молодежного в Луганской области произошел взрыв. Инцидент произошел 29 мая, сообщили в миссии.



В составе патруля находились пятеро сотрудников СММ. Когда один из них общался с боевиками по поводу пропуска через блокпост, который был заблокирован самодельным заграждением, произошел взрыв неопределенного происхождения на расстоянии около 100 метров.



Наблюдатели не смогли определить тип использованного вооружения или направление огня.



Боевики убрали заграждение и патруль СММ немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на свою базу в неподконтрольном правительству Луганске.