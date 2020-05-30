Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Возле патруля ОБСЕ произошел взрыв на блокпосте боевиков

30 мая 2020, 14:04

Возле патруля ОБСЕ произошел взрыв на блокпосте боевиков

На блокпосте боевиков вблизи Молодежного в Луганской области произошел взрыв. Инцидент произошел 29 мая, сообщили в миссии.

В составе патруля находились пятеро сотрудников СММ. Когда один из них общался с боевиками по поводу пропуска через блокпост, который был заблокирован самодельным заграждением, произошел взрыв неопределенного происхождения на расстоянии около 100 метров.

Наблюдатели не смогли определить тип использованного вооружения или направление огня.

Боевики убрали заграждение и патруль СММ немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на свою базу в неподконтрольном правительству Луганске.

ТЕГИ

Места
Молодежное
Организации
ОБСЕ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:35
Москва угрожает Донбассу. Обострение и вирус ►
14:04
Возле патруля ОБСЕ произошел взрыв на блокпосте боевиков
10:36
«ЛНР»: Два человека погибли, трое ранены в результате взрыва в Красном Луче
10:27
«ДНР» сообщила о 18-й смерти от коронавируса. Всего случаев заболевания — 532
10:19
«ЛНР»: В ОРЛО уже 405 случаев COVID-19
09:31
Абитуриенты из ОРДЛО не будут проходить самоизоляцию для сдачи украинского ВНО
09:16
Число случаев коронавируса в Украине превысило 23 тысячи
22:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:21
В поселке, который закрыла «ДНР», выявили 7 случаев COVID-19
20:06
В Донецке затопило Ленинский проспект
20:03
В «ДНР» заявили о ранении жителя Горловки в результате обстрела
16:18
«Полиция ДНР» продолжает наказывать нарушителей самоизоляции
15:30
ОБСЕ сообщила о восстановлении позиций боевиков возле Петровского
11:47
«ДНР»: Число заболевших коронавирусом превысило полтысячи человек. Скончались — 17
10:45
В Донецке ограничено движение транспорта из-за провала грунта в Кировском районе
все новости
21:35
Москва угрожает Донбассу. Обострение и вирус ►
17:09
Словакия и Молдова с 1 июня откроют пункты пропуска на границе с Украиной
15:51
В Фонде госимущества сообщили о возврате «Центрэнерго» под контроль государства
14:04
Возле патруля ОБСЕ произошел взрыв на блокпосте боевиков
12:49
Матч «Карпаты» — «Мариуполь» не состоится из-за вспышки COVID-19 во львовском клубе
12:41
В ВСУ за сутки выявили 20 новых случаев коронавируса
12:03
В Луганской области зафиксирован 47-й случай коронавируса
11:18
53 населенных пункта на Донбассе обесточены из-за непогоды
10:36
«ЛНР»: Два человека погибли, трое ранены в результате взрыва в Красном Луче
10:27
«ДНР» сообщила о 18-й смерти от коронавируса. Всего случаев заболевания — 532
10:19
«ЛНР»: В ОРЛО уже 405 случаев COVID-19
09:31
Абитуриенты из ОРДЛО не будут проходить самоизоляцию для сдачи украинского ВНО
09:16
Число случаев коронавируса в Украине превысило 23 тысячи
23:55
Боевики стреляли на Донетчине: ранен военный
23:43
В Донецкой области выявили два новых случая коронавируса
все новости
ВИДЕО
Москва угрожает Донбассу. Обострение и вирус ►
30 мая, 21:35
«Боевые» выезды: российские медики признались, что участвовали в конфликте на Донбассе
29 мая, 07:50
Что происходит с экономикой в городах под контролем «Л/ДНР» ►
28 мая, 21:01

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция