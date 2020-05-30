Словакия и Молдова с 1 июня откроют пункты пропуска на границе с Украиной

С 1 июня ожидается возобновление работы пунктов пропуска на границе со Словакией и Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.



Словакия готова открыть с 1 июня пункты «Вишне Немецке» (с украинской стороны — «Ужгород») только для легкового и грузового автомобильного сообщения; «Убля» (с украинской стороны — «Малый Березный») в полном объеме; «Вельке Слеменце» (с украинской стороны — «Малые Селменцы») в полном объеме с 08.00 до 20.00.



Молдова планирует возобновить работу автомобильных пунктов пропуска «Кривая» (с украинской стороны — «Мамалыга»), «Мирное» (с украинской стороны — «Табаки») и «Бричень» (с украинской стороны — «Россошаны»).



В то же время, восстановление работы четырех венгерских пунктов пропуска на границе с Украиной откладывается.

20 мая Кабинет министров возобновил работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой.