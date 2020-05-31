В Донецкой области выявили еще два случая COVID-19

Два новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 были выявлены в Донецкой области в субботу, 30 мая. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Павел Кириленко.



Положительные результаты ПЦР-исследований получили двое 60-летних мужчин — из Славянска и Мариуполя.



Больной из Славянска — из контактного круга лиц, у которых коронаврусная болезнь была обнаружена ранее. У мариупольца предварительно была диагностирована пневмония, и проведен обязательный в таком случае тест на COVID-19, который оказался положительным.



Таким образом, всего на подконтрольной властям части Донецкой области было зарегистрировано 162 случая коронавирусной болезни. Из них четыре случая завершились летально, 94 пациента выздоровели, 64 продолжают лечение.

По состоянию на 30 мая коронавирус в Украине выявлен у 23 204 человек. 13 197 человек пациентов продолжают лечение, 9311 выздоровели, 696 — умерли от осложнений.



Группировка «ДНР» подтверждает 532 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Из них 18 случаев закончились летально, а 134 человека уже выписаны.



