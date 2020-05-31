Баканов рассекретил декларацию, но не указал руководство испанской фирмой

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов опубликовал декларацию о доходах за 2019 год, которая ранее была засекречена. Документ размещен на сайте НАЗК.



Согласно декларации, в прошлом году Баканов заработал 107 000 гривен за работу в «Квартал-95» и 536 000 на посту главы СБУ. Его супруга заработала 237 000 дохода от предпринимательской деятельности и 27312 гривен в Киевском колледже связи. На счетах в банках Баканов имеет 17 000 долларов, 233 евро и менее 558 гривен.



Глава СБУ владеет квартирой в Киеве площадью 56 кв.м. стоимостью около 1 млн гривен, третью квартиры в Кривом Роге и еще недостроенным домом. Вместе с женой он также владеет четырьмя земельными участками в Киево-Святошинском районе.



Жена Баканова владеет автомобилем Volkswagen Touareg 2012 года стоимость 475 000 грн и Volkswagen Passat стоимостью 111 000 грн, на который Баканову предоставлено право бесплатного пользования.



В то же время, Баканов не задекларировал испанскую фирму Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, в которой он, по данным журналистов «Схем», с 2015 года занимает руководящую должность вопреки украинскому антикоррупционному законодательству.



В самой спецслужбе утверждают, что фирма прекратила свое существование в 2019 году, однако в Государственном реестре юридических лиц провинции Жирона (где зарегистрирована компания) журналистам подтвердили, что фирма действующая и не считается ликвидированной.



Фирма Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada специализируется на возведении зданий и на широком спектре операций с недвижимостью. При этом компания не подает годовые отчеты, в связи с чем попала в список нарушителей налоговой инспекции Испании.