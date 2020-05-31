В ВСУ произошел четвертый летальный случай вследствие коронавируса

Сотрудник Вооруженных сил Украины скончался вследствие осложнений, вызванных заболеванием коронавируса. Это четвертый летальный случай в ВСУ с начала пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.



Мужчине диагностировали коронавирус 22 мая. Он лечился дома в Черновицкой области под наблюдением медицинской службы. 27 мая в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в Новоселицкую центральную районную больницу. В тот же день его госпитализировали в Черновицкий военный госпиталь с диагнозом негоспитальная двусторонняя пневмония. 30 мая ему стало хуже, реанимационная бригада начала интенсивную терапию, но наступила остановка сердца.



«По имеющейся информации у мужчины кроме острой респираторной болезни COVID-19 вызванного коронавирусом SARS-CoV-2 были сопутствующие заболевания», — говорится в сообщении.



За минувшие сутки в ВСУ подтверждено 12 новых случаев заболевания.



Один военнослужащий госпитализирован в изолятор воинской части Харьковской области. Симптомы заболевания отсутствуют.



Еще 11 человек (9 военнослужащих и 1 работник ВСУ в Киевской области и один военный в Житомирской области) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.



По состоянию на 10:00 31 мая в ВСУ коронавирусом болеет 119 человек, еще 111 выздоровели с начала пандемии.