Главные события Донбасса за неделю

«Новости Донбасса» рассказывают о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 25 — 31 мая.

Ситуация с распространением COVID-19



По состоянию на утро 31 мая коронавирус в Украине подтвержден у 23 672 человек. Из них 9 538 выздоровели, 708 умерли. На подконтрольной властям территории Донецкой области подтверждено 163 случая COVID-19, в Луганской области — 47.



По состоянию на утро 31 мая группировка «ДНР» подтверждает 539 случаев заболевания коронавирусом на подконтрольной ей территории Донецкой области. Как утверждают в группировке, 387 пациентов продолжают находиться на лечении, 134 выздоровели и 18 — скончались.



Группировка «ЛНР» с 30 мая не сообщала о новых положительных результатах на коронавирус. На тот момент в формировании признавали 405 случаев COVID-19, из которых 306 выздоровели и шестеро скончались.



Глава «минздрава ДНР» Ольга Долгошапко признала нехватку средств защиты для врачей, которые борются с коронавирусом.



В «минздраве» группировки «ДНР» заявляют, что из общего числа пациентов порядка 60% переносят коронавирус COVID-19 в легкой форме, 25% в средней и 15% — в тяжелой форме. Как утверждают в формировании, в общей сложности было проведено более трех тысяч лабораторных тестирований на коронавирус COVID-19. По словам так называемого министра здравоохранения «ДНР» Ольги Долгошапко, заболевшие коронавирусом COVID-19 есть почти в каждом городе или районе на подконтрольной группировке «ДНР» территории.



Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) во время заседания в видеоформате 27 мая обсудили вопросы беспрепятственного пересечения линии соприкосновения абитуриентами из оккупированных районов. Пересечение КППВ в рамках вступительной кампании предлагают определить гуманитарным основанием. Сейчас КПВВ закрыты в связи с карантином.



Абитуриенты, которые приедут на подконтрольную властям территорию для сдачи ВНО, не будут проходить двухнедельную самоизоляцию, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Урегулирование конфликта



Украина в ТКГ призвала к прекращению огня на Донбассе и беспрепятственному допуску СММ ОБСЕ для фиксации нарушений режима «тишины».



Во время работы экономической группы ТКГ украинская сторона подчеркнула, что восстановление банковской системы и системы налогообложения в ОРДЛО может произойти в соответствии с законодательством Украины. Как отмечают в Офисе президента, РФ «не возражала против важности верховенства украинского законодательства на временно неподконтрольной территории».



Берлин хочет, чтобы состоялся новый саммит по Украине в «нормандском формате», но вначале нужен прогресс по ряду пунктов, заявила официальная представительница МИД Германии Мария Адебар.



Американско-российский трек по урегулированию ситуации на Донбассе не остановлен, в Вашингтоне идут дискуссии относительно назначения нового своего представителя в переговорах этого формата, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Права человека



Прокуратура Луганской области установила около 600 человек, которые пострадали от пыток боевиков на Донбассе. В реестр досудебных расследований внесены сведения о 4 200 пострадавших в результате преступлений, связанных с вооруженной агрессией России против Украины.



Группировка «ЛНР» приговорила жителя Луганской области к 12 годам лишения свободы по обвинению в «государственной измене».



Экономика



Согласно данным «Восточной правозащитной группы», за годы оккупации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были закрыты около 70% всех угледобывающих предприятий.



Работникам шахты «Никанор-Новая» в неподконтрольном украинским властям Зоринске Луганской области до сих пор не выплачены долги по зарплате. Группировка «ЛНР» обещала до 25 мая погасить задолженность в обмен на отказ горняков от продолжения акции протеста, которая шесть дней проходила под землей и на поверхности в начале мая.



Задолженность КП «Вода Донбасса» за электроэнергию составляет более 3 миллиардов 578 миллионов гривен. Из них 2,12 млрд гривен — долг на подконтрольной территории и 1,43 млрд — на неподконтрольной.



В Минреинтеграции сообщили, что за время оккупации из отдельных районов Донецкой и Луганской областей было вывезено в Россию почти 68 миллионов тонн угля различных марок стоимостью ориентировочно 4,7 миллиарда долларов США.



Общество



В течение недели Международный комитет Красного Креста направил два гуманитарных груза жителям временно неподконтрольной Украине общим весом 54 тонны. В состав грузов вошли органические удобрениям, семена, орудия для хозяйственных работ и стройматериалы.



Боевые действия



С 25 по 31 мая в результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военнослужащий и еще один получил ранения.



Дайджест тв-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: Два месяца карантина на Донбассе. Как их пережил регион по обе стороны линии соприкосновения // Как макеевчанин Григорий Синченко дважды попадал в плен «ДНР» за партизанщину. И как ему удалось сбежать из заключения. Истории тех, кого пытают в Донецке и Луганске // Москва давит на Киев и угрожает обострением на фронте. Ждать ли Украине новой эскалации?



«Донбасс Реалии»: Российские «вагнеровцы» угрожают Европе из Ливии // Как боевые роботы уже воюют на Донбассе? // Россия обещает Украине «непоправимые последствия» на Донбассе // Что в России говорят о Зеленском?



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