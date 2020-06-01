Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Штаб ООС заявил про обстрелы со стороны боевиков на Донбассе

01 июня 2020, 08:27

Штаб ООС заявил про обстрелы со стороны боевиков на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики три раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди украинских военных в результате обстрелов не было.

Уточняется, что огонь велся у Новотроицкого, Водяного, Орехового.

В штабе добавили, что военные открывали огонь в ответ из "дежурных средств". По данным украинской разведки, 31 мая военнослужащие ООС уничтожили одного и ранили двух боевиков.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования вблизи Гнутово открывали огонь из гранатометов различных систем. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет, добавили в штабе.

ТЕГИ

Прочее
ситуация на фронте

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:49
«ДНР» не исследовала тесты на коронавирус в воскресенье
10:57
В Донецке жители затопленных домов перекрывали дорогу
10:56
«ЛНР» подтвердила 419 случаев коронавируса
22:09
Главные события Донбасса за неделю
10:49
«ДНР» подтвердила 7 новых случаев COVID-19. Всего в ОРДО — 539
21:35
Москва угрожает Донбассу. Обострение и вирус ►
14:04
Возле патруля ОБСЕ произошел взрыв на блокпосте боевиков
10:36
«ЛНР»: Два человека погибли, трое ранены в результате взрыва в Красном Луче
10:27
«ДНР» сообщила о 18-й смерти от коронавируса. Всего случаев заболевания — 532
10:19
«ЛНР»: В ОРЛО уже 405 случаев COVID-19
09:31
Абитуриенты из ОРДЛО не будут проходить самоизоляцию для сдачи украинского ВНО
09:16
Число случаев коронавируса в Украине превысило 23 тысячи
22:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:21
В поселке, который закрыла «ДНР», выявили 7 случаев COVID-19
20:06
В Донецке затопило Ленинский проспект
все новости
12:10
Ермак и три министра отправятся в Берлин на переговоры по Донбассу
11:49
«ДНР» не исследовала тесты на коронавирус в воскресенье
10:57
В Донецке жители затопленных домов перекрывали дорогу
10:56
«ЛНР» подтвердила 419 случаев коронавируса
10:33
В ВСУ не зафиксировано новых случаев COVID-19
09:42
Первый после карантина пассажирский поезд поехал из Киева в Константиновку
09:33
В ВСУ рассказали подробности пропажи военного на админгранице с Крымом
09:04
В Украине зафиксировали более 24 тысяч случаев коронавируса
08:52
Сегодня неработающие КПВВ Донбасса переходят на летний график
08:27
Штаб ООС заявил про обстрелы со стороны боевиков на Донбассе
22:09
Главные события Донбасса за неделю
18:54
«Шахтер» обыграл «Динамо» в первом после карантина матче
18:00
Боевики дважды стреляли с начала суток
16:14
В результате обстрела Авдеевки поврежден жилой дом
14:40
На админгранице с Крымом пропал военный ВСУ
все новости
ВИДЕО
Москва угрожает Донбассу. Обострение и вирус ►
30 мая, 21:35
«Боевые» выезды: российские медики признались, что участвовали в конфликте на Донбассе
29 мая, 07:50
Что происходит с экономикой в городах под контролем «Л/ДНР» ►
28 мая, 21:01

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция