Штаб ООС заявил про обстрелы со стороны боевиков на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что боевики три раза нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди украинских военных в результате обстрелов не было.



Уточняется, что огонь велся у Новотроицкого, Водяного, Орехового.



В штабе добавили, что военные открывали огонь в ответ из "дежурных средств". По данным украинской разведки, 31 мая военнослужащие ООС уничтожили одного и ранили двух боевиков.



С начала текущих суток российские вооруженные формирования вблизи Гнутово открывали огонь из гранатометов различных систем. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет, добавили в штабе.