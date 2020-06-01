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Сегодня неработающие КПВВ Донбасса переходят на летний график

01 июня 2020, 08:52

Сегодня неработающие КПВВ Донбасса переходят на летний график

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 июня переходят на летний режим работы, однако, из-за коронавируса до сих пор приостановлено пропуск через линию разграничения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Согласно летнему графику, КПВВ на линии соприкосновения работают с 06:00 до 20:00.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

• КПВВ «Майорское» — дорожный коридор «Горловка — Бахмут»;
• КПВВ «Марьинка» — дорожный коридор «Донецк — Курахово»;
• КПВВ «Новотроицкое» — дорожный коридор «Донецк — Мариуполь (через Мариуполь)»;
• КПВВ «Гнутово» (село Пищевик) — дорожный коридор «Новоазовск — Покровск — Талаковка — Мариуполь»;
• КПВВ «Станица Луганская» — дорожный коридор «Станица Луганская — Счастье — Новоайдар»;
• КПВВ «Золотое» — дорожный коридор «Стаханов — Золотое — Горное — Лисичанск».

Также в штабе напомнили, что с 22 марта с целью и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции временно прекращен пропуск через линию соприкосновения людей и транспортных средств.

Там добавили, что «в исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов», может быть предоставлено разрешение на пересечение линии соприкосновения. В штабе ООС отметили, что возобновлении пропуска через КПВВ будет сообщено дополнительно.

Власти Донецкой и Луганской областей прогнозируют, что КПВВ возобновят пропуск после 22 июня.

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