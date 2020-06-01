В ВСУ рассказали подробности пропажи военного на админгранице с Крымом

С места несения службы в районе полуострова Чонгар исчез военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский. Место несения службы военного, которого предположительно похитили, расположено на расстоянии 1 километра от аннексированного Крыма.



Об этом сообщает «Крым Реалии» со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ, майор Валентина Шевченко.



«По предварительной информации, он мог быть похищен, ведь неподалеку размещения военнослужащего к данному объекту были обнаружены следы борьбы. Хочу отметить, что особый состав, который задействован в несении службы в данном районе имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. На этих военных объектах проводилось дежурство по несколько военнослужащих. Хотим сразу сказать, что оружие и амуниция данного военнослужащего в наличии», — рассказал он.



Он отметил, что вместе с Евгением Добринский было еще несколько украинских военных. Все обстоятельства, детали и факты выясняют работники правоохранительных органов.



О том, кто и для чего мог похитить украинского военного, в ВСУ прямо не говорят.



Ранее в Военной службе правопорядка сообщили о пропаже 30 мая военного с наблюдательного поста на админгранице аннексированного Крыма с Херсонской областью. В ВСП подозревают, что военного похитили.