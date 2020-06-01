В Донецке жители затопленных домов перекрывали дорогу

В Кировском районе Донецке жители затопленных частных домов на выходных перекрывали дорогу, чтобы таким образом привлечь внимание «властей» группировки «ДНР» к проблеме. Соответствующее видео было размещено в социальных сетях.



Внимание! На видео присутствует нецензурная брань (18+).



Из-за прорыва магистрали недалеко от Петровского моста затопило 12 домов. Владельцы домов жаловались, что вода прибывает уже несколько дней, а коммунальщики бездействуют.



В итоге в воскресенье днем на затопленную улицу прибыла машина аварийной службы, чтобы устранить прорыв магистрали.

Как сообщалось, в пятницу в Донецке затопило Ленинский проспект.