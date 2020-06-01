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Штаб ООС: Украинский военный был ранен в результате атаки беспилотника боевиков

01 июня 2020, 12:49

Штаб ООС: Украинский военный был ранен в результате атаки беспилотника боевиков

Сегодня, 1 июня, пророссийские боевики обстреляли украинских военных вблизи населенного пункта Гнутово, вследствие чего получил ранение украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Там рассказали, что «противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил».

Раненого военного доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь.

В пресс-центре подчеркнули, что такие действия врага не остались безнаказанными и подразделения, «используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ».

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