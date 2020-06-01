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Зеленский призвал не втягивать Украину в американские выборы из-за «пленок Байдена»

01 июня 2020, 14:43

Зеленский призвал не втягивать Украину в американские выборы из-за «пленок Байдена»

Президент Владимир Зеленский призывает, чтобы Украину не втягивали в президентскую кампанию в США, и отрицает свою причастность к появлению записей разговоров между пятым президентом Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом.

«Зачем нужно снова втягивать в это Украину? Сейчас мы наслаждаемся двухпартийной поддержкой в США, как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента [Дональда Трампа]. Эти записи не являются чем-то приоритетным», — сказал Зеленский в интервью британскому The Telegraph, передает «Интерфакс-Украина».

Глава государства подчеркнул, что Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в любой стране, или на процесс выборов в любой стране. «Мы — независимое государство. Соединенные Штаты Америки — независимая страна», — указал он.

Зеленский отметил, что не имел представления о предполагаемом разговоре между Порошенко и Байденом, и он не будет предвосхищать расследование по этим записям.

«Послушайте, я ничего не знаю о деталях этого соглашения [между Порошенко и Байденом]. И было ли это соглашение достигнуто или отвергнуто, и существовало ли вообще это соглашение. Меня интересует только то, как можно было подслушать, записать на пленку офис президента Украины», — сказал он.

На пресс-конференции 20 мая Зеленский сказал, что реагировать на информацию о якобы влиянии Байдана на Порошенко должны правоохранительные органы, что уже и сделано Офисом генпрокурора. При этом Зеленский подчеркнул, что приговор Порошенко «еще впереди», а обнародованные записи — «это не последний звонок, который увидят украинцы».

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко.

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