В Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро. Его задержали

Мужчина, угрожавший взорвать мост Метро, задержан полицией. Об этом сообщил журналист телеканала «НАШ» Максим Назаров, который опубликовал видео задержания в своем Telegram-канале.





Начальник столичной полиции Андрей Крищенко во время брифинга отметил, что у задержанного выявили муляж взрывного устройства. Начато уголовное производно по статье о неправдивом сообщении о минировании.



Все станции метро снова работают в штатном режиме, сообщает киевский метрополитен.



Сообщение о минировании было получено около 14:00. Полиция перекрыла движение по мосту в обоих направлениях. Была проведена спецоперация с привлечением тяжелой техники, снайперов и спецназа.

Чоловік погрожує підірвати міст Метро — поліцейські проводять з ним переговори. Під мостом збирається техніка, на місце прибули снайпери pic.twitter.com/C4XSYzOlJV — hromadske (@HromadskeUA) June 1, 2020

Неизвестный мужчина стоял на мосту. В его сумке находился баллон, который он угрожает взорвать. О требованиях «минера» неизвестно.







Похожий инцидент уже был в Киеве осенью 2019-го.