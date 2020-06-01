Кремль не видит позитивной динамики в развитии диалога с Украиной и Грузией

Москва не видит позитивной динамики в диалоге с руководством Украины и Грузии на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».



«Что касается руководства этих стран, мы видим, что, к сожалению, пока мы, несмотря на наличие определенных контактов, не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».



Так Песков ответил на вопрос, с чем связано отсутствие приглашения президенту Украины Владимиру Зеленскому на парад Победы в Москве, и вызвано ли это его высказываниями во Второй Мировой войне.

На прошлой неделе Песков затруднился сказать, будет ли среди приглашенных на Парад Победы в Москве президент Украины Владимир Зеленский.