«Слуга народа» поддержала назначение нардепа Ткаченко главой Минкульта

Фракция партии «Слуга народа» поддержала назначение народного депутата этой фракции Александра Ткаченко новым главой Министерства культуры и информационной политики Украины. Об этом сообщил народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура в своем Telegram-канале.



До избрания народным депутатом Ткаченко был генеральным директором «1+1 медиа». Медиахолдинг «1+1» медиа принадлежит Игорю Коломойскому.



Вчера Александр Ткаченко заявил о планах участвовать в праймериз «Слуги народа» для избрания кандидата в мэры Киева.



На парламентских выборах 2019 избран народным депутатом от СН, № 9 в списке.