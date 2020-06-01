По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июня

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на 1 июня в Украине коронавирус подтвержден у 24 012 человек, из них 9690 пациентов выздоровели, а 718 - умерли от осложнений. В Донецкой области известно о 163 случаях, в Луганской - о 47.



В группировке «ДНР» заявили, что исследования на заболевание коронавирусом в воскресенье не проводились из-за того, что лаборатория находилась на санобработке, поэтому статистика по заболеваемости осталась неизменной. На данный момент группировка признает 539 случаев COVID-19, из них на лечении -387 пациентов, выписаны 134, умерли 18 человек.



С 1 июня группировка послабляет ряд ограничений, которые были введены из-за коронавируса.



В группировке «ЛНР» подтвердили 419 случаев заболевания коронавирусом. В воскресенье были выявлены восемь новых случаев инфицирования.



В группировке «ДНР» заявили, что для размещения пациентов с коронавирусом и контактных лиц имеется якобы 1893 кровати, 4 бокса на 8 мест. Они расположены на территории медицинских учреждений в Донецке, Макеевке, Горловке, Торезе, Снежном, Енакиево, Шахтерске и Амвросиевском районе.



В Минздраве Украины нет официальных данных о количестве больных коронавирусов в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.



С сегодняшнего дня «Укрзализныця» восстанавливает железнодорожные пассажирские перевозки. Первый поезд отправился в 6:12 из Киева в Константиновки.





Политика



На переговоры по Донбассу, которые состоятся 2 июня в Берлине, отправятся глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран.



Группировка «ДНР» проведет в Донецке военный парад по случаю 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне в один день с Россией, 24 июня.



Общество



В ООН призывают Украину систематизировать проверку и выдачу разрешений на пропуск в условиях ограниченной работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.



Боевые действия



По данным Офиса генпрокурора 29 несовершеннолетних граждан Украины осуждены за участие в вооруженном конфликте в составе незаконных вооруженных формирований.



По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, за шесть лет в результате вооруженного конфликта на востоке Украины, по меньшей мере, 147 детей погибли и 392 были ранены.