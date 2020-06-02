«ЛНР» сменила главу «профсоюзов» после протеста горняков в Зоринске

В ходе внеочередной конференции «федерации профсоюзов ЛНР» освобожден от должности председатель этой организации Олег Акимов.



Как сообщается, смена произошла в связи с переходом на другую работу Акимова, место которого занял его заместитель Игорь Рябушкин.



Отметим, что по данным «Восточной правозащитной группы» глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник ставил задачу Олегу Акимову урегулировать протест горняков на шахте «Никанор-Новая» в неподконтрольном украинским властям Зоринске Луганской области. С ней «профсоюзный лидер» не справился, поэтому, говорится в сообщении, был снял с должности.

В неподконтрольном украинским властям Зоринске около 50 горняков шахты «Никанор-Новая» шесть суток не выходили на поверхность — требовали выплаты задолженности по зарплате. 4 мая они завершили подземную забастовку и поднялись на поверхность.



Сотрудники шахты говорили, что в общей сложности им задолжали деньги за 20 месяцев работы.



Помимо выплаты долгов по зарплате, шахтеры «Никанор-Новой» также требовали сохранить предприятие и его коллектив. «ЛНР» на это не согласилась — шахта будет законсервирована в рамках так называемой реорганизации. Представители «социальных служб ЛНР» обещают горнякам досрочный выход на пенсию за три года до достижения соответствующего возраста. Также «обязательным условием» называют предоставление работы по специальности центром занятости.



Напомним, 27 мая сообщалось, что горнякам «Никанор-Новой» выплатили долги по зарплате за 5 месяцев.



Количество шахт, готовящихся к закрытию, в «ЛНР» не называли. Список предприятий, которые собираются закрыть, обнародовала «Восточная правозащитная группа».



