Ермак рассказал, кто должен представлять ОРДЛО на переговорах

Руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что к переговорам по урегулированию на востоке должны быть привлечены признанные представители гражданского общества Донбасса, которые не причастны к военным действиям. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.



«Если такие представители населения должны быть привлечены к переговорному процессу, то они должны быть непричастны к военным действиям или убийствам наших солдат, а также ничего не иметь общего с сепаратистскими и террористическими организациями. Это должны быть признанные представители гражданского общества» — пояснил Ермак.



По словам Ермака, продолжающиеся годами переговоры в Минске «практически не были переговорами», решение Парижского саммита нормандского формата фактически не выполняются: каждый день погибают украинские солдаты, а на переговорах ТКГ до сих пор не утверждены новые пункты разведения. Единственным видимым успехом с момента саммита остается обмен пленными между Украиной, Россией и «республиками», но и в дальнейшем остаются под арестом немало лиц, которые рассматриваются сторонами в качестве кандидатов на обмен.



«Это очень мешает нам продвигаться по всем другим вопросам», — отметил Ермак.



Глава ОПУ настаивает, что все договоренности саммита должны быть реализованы, а именно: прекращение огня, разведение, разминирование, доступ ОБСЕ и Красного Креста к заключенным на неконтролируемых Украиной территориях, а также обмен пленными в формате «всех на всех».



Ермак подчеркнул, что проведение выборов на Донбассе возможно только «после того, как будут выполнены требования безопасности, в частности, выведены иностранные войска и незаконные вооруженные формирования, и когда Украина вернет контроль над своей границей». После этого можно будет думать о выборах там при условии, что будет возможной беспрепятственная деятельность СМИ, политических партий и также международных наблюдателей.

Напомним, сегодня состоится рабочий визит украинской делегации в Берлин для обсуждения ситуации на Донбассе, инициатив по деоккупации Крыма и результатов договоренностей «нормандского формата».