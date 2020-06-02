Германия ожидает продолжения переговоров по Донбассу в «нормандском формате»

Германия поддерживает инициативу Украины по интенсификации Минского переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе и ожидает продолжения переговоров в «нормандском формате», отметила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.



Об этом сообщил Офис президента Украины по итогам встречи Крамп-Карренбауэр с руководителем ОП Андреем Ермаком и его заместителем Игорем Жовквой, вице-премьер-министром Алексеем Резниковым, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Тараном.



Отмечается, что Берлин поддерживает Украину на пути к миру и не признает оккупации украинских территорий — Донбасса и Крыма, так как это «является вопиющим нарушением международного права». «Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что нормализация отношений с Россией возможна только после восстановления территориальной целостности Украины», — отмечается в сообщении Офиса президента.



Ермак отметил, что для ускорения продвижения к миру нужно, прежде всего, обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами стран-участниц «нормандского формата» на саммите в Париже в декабре 2019 года, в частности по обеспечению полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня.



«Прекращение обстрелов является базовым условием для дальнейшего разведения сил и разминирования», — подчеркнул он.



Ермак подчеркнул, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны иметь полную свободу передвижения, которое в последнее время блокируется со стороны незаконных вооруженных формирований.



Кроме того, участники встречи обсудили возможности для углубления взаимодействия Украины и НАТО, а также вопросы двустороннего сотрудничества.



Министр обороны ФРГ отметила, что Германия готова и в дальнейшем оказывать помощь в реализации реформ в Украине.



Крамп-Карренбауэр приняла приглашение своего украинского коллеги Андрея Тарана посетить Украину с визитом.



Ранее глава МИД Кулеба рассказал, что украинская делегация в Берлине подчеркнула недопустимость ведения прямого диалога с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР».

Сегодня в Берлине высокопоставленная украинская делегация проводит встречи с немецкими визави. Одной из ключевых тем является урегулирование конфликта на Донбассе. Германия — участник «нормандского формата», куда также входят Франция, Украина и Россия.



Это первый визит делегации Украины высокого уровня после начала эпидемии коронавируса.