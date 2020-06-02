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СБУ в Мариуполе задержала мужчину, которого подозревают в пытках украинских военных

02 июня 2020, 12:52

СБУ в Мариуполе задержала мужчину, которого подозревают в пытках украинских военных

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в районе проведения операции Объединенных сил мужчину, который, по данным следствия, в 2014 году вступил в ряды боевиков из «группы Безлера» и участвовал в пытках украинских военных и мирного населения на временно оккупированных территориях Донетчины.

По данным оперативников, в составе группировки боевиков он отвечал за так называемый информационный блок и занимался антиукраинской пропагандой. По заданию «Беса» боевик присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, которых удерживали в помещении бывшего Горловского управления по борьбе с оргпреступностью милиции.

Выбитые «признания» он фиксировал на камеру и размещал на сайтах «Л/ДНР» и в соцсетях. Часто эти кадры использовали российские СМИ для создания пропагандистских сюжетов.

Как говорится, применяя физическое и моральное давление и угрожая оружием, мужчина унижал пленных, заставлял их выполнять различные хозяйственные работы. В 2015 году с началом криминальных разборок за передел сфер влияния между группировками боевиков он испугался за свою жизнь и бежал на подконтрольную территорию Украины.

Недавно силовики обнаружили вероятного злоумышленника в Мариуполе. Свидетели событий 2014 года в Горловке узнали в нем подручного Безлера. Во время обысков по месту жительства мужчины изъяты материалы, которые приобщены к доказательной базе дела.

Следователи СБУ под процессуальным руководством прокуратуры вручили ему подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее СБУ объявила об установлении персональных данных всех боевиков, которые 26 мая 2018 года осуществили артиллерийский обстрел позиций операции Объединенных сил в Луганской области. Во время той атаки погибли двое сотрудников Центра специальных операций «А» СБУ — полковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев, еще двое спецназовцев получили ранения.

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