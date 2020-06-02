Берлин связал возможность встречи Зеленского, Путина, Меркель и Макрона с COVID-19

Возможность проведения саммита лидеров стран «нормандской четверки» зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса в мире.



Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Берлине.



Вместе с тем Маас подчеркнул, что Украина и конфликт на Донбассе остается важной темой для Европейского союза.



Глава МИД Германии добавил, что во время председательства его страны в Совете Европы, которое начнется 1 июля, ФРГ будет уделять должное внимание Украине.



В свою очередь Кулеба анонсировал скорый разговор глав МИД стран «нормандской четверки».

Предыдущая встреча президентов Украины Владимира Зеленского, России Владимира Путина, Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель состоялась в Париже 9 декабря 2019 года и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.



Большая часть парижских договоренностей лидеров до сих пор не выполнена.