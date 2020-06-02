Украина будет обсуждать с Германией будущую платформу по Крыму

Украина намерена обсуждать с партнерами, в том числе с Германией, вопрос того, как именно должна выглядеть международная платформа по аннексированному Крыму, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«С нашими партнерами мы будем говорить о том, в каком именно формате нам наладить этот диалог, как именно должна выглядеть международная платформа по Крыму. И эта тема будет также предметом нашего разговора с господином Маасом в дальнейшем», — сказал он во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом в Берлине.



Кулеба подчеркнул, что вопрос возвращения Крыма всегда будет находиться среди приоритетных для него, как для министра иностранных дел. «И до того момента, пока Крым не будет деоккупирован и не вернется в состав Украины», — добавил он.



Также глава МИД Украины сообщил, что Киев обратился за помощью к Берлину, чтобы обеспечить доступ Международного комитета Красного креста к украинцам, которые незаконно удерживаются Россией в Крыму.

Сегодня в Берлине высокопоставленная украинская делегация провела встречи с немецкими визави. Одной из ключевых тем является урегулирование конфликта на Донбассе. Германия — участник «нормандского формата», куда также входят Франция, Украина и Россия.



Это первый визит делегации Украины высокого уровня после начала эпидемии коронавируса.



По итогам визита Кулеба анонсировал скорый разговор глав МИД стран «нормандской четверки».