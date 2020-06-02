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За 6 лет вооруженного конфликта на Донбассе разрушены или повреждены 750 школ

02 июня 2020, 16:08

За 6 лет вооруженного конфликта на Донбассе разрушены или повреждены 750 школ

С начала боевых действий в Донецкой и Луганской областях разрушены или повреждены 750 школ. Это около 40% от числа всех школ на Донбассе. Об этом говорится в заявлении гуманитарной организации Geneva Call.

«По итогам первых трех лет вооруженного противостояния на востоке, Украина вошла в число 8 стран-лидеров по количеству вооруженных атак на школы. Некоторые школы не будут восстановлены никогда», — говорится в сообщении.

В организации также добавили, что по данным ЮНИСЕФ, из-за мин или неразорвавшихся снарядов погибли 38 несовершеннолетних и еще около 130 были ранены. 

«Располагаясь в учебных заведениях — даже заброшенных — военные могут превратить гражданский объект в легитимную для противника цель», — отметила глава Украинского офиса Geneva Call Варвара Пахоменко.

Например, в селе Золотое-5 местная школа попадала под обстрел несколько десятков раз, иногда — по 5 раз за месяц. Даже в 2019 году из-за обстрелов временно прекращали работу около 50 учебных заведений. За три недели апреля 2020 года четыре школы, по сообщениям, подверглись обстрелам. Эти обстоятельства создают серьезные препятствия к получению образования в зоне военного конфликта на Донбассе, подчеркивают в организации.

«Учебные заведения нельзя обстреливать, военные не должны базироваться вблизи них, детей не должны вербовать в ряды личного состава или как-либо еще использовать в военных целях, их и преподавателей запрещается брать в плен — вот ключевые нормы обращения военных с образовательными учреждениями, учениками и учителями», — подчеркнули в организации.

Geneva Call выпустила видео с напоминанием о главных правилах войны и необходимости защищать детей и образование.

Geneva Call в качестве члена Глобальной коалиции по защите учебных заведений от атак в 2010 году разработала акт об обязательствах по защите детей от последствий вооруженного конфликта. Этот документ в одностороннем порядке могут подписать даже негосударственные военизированные группировки, взяв на себя обязательства защищать детей и образование в условиях войны.

На сегодня 26 негосударственных вооруженных формирований по всему миру подписали этот нормативный документ. Некоторые вооруженные группы делают собственные заявления в одностороннем порядке.

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