Антимонопольный комитет представил доказательства злоупотребления монопольным положением ДТЭК Ахметова

Антимонопольный комитет завершил стадию сбора и анализа доказательств по делу о злоупотреблениях акционерным обществом «ДТЭК Западэнерго» олигарха Рината Ахметова и обществом с ограниченной ответственностью «Д. Трейдинг» в зоне «Бурштынского энергоострова».



Об этом говорится в сообщении АМКУ.



Там отметили, что компаниям-ответчикам подали представление о предварительных выводах — юридический документ, который описывает собранные Комитетом доказательства и дает возможность фигурантам дела подготовиться к заседанию АМКУ, где вопрос будет рассматриваться.



По данным анализа АМКУ, компания Ахметова в июле-октябре 2019 года уменьшала объемы продаж электричества на внутреннедобывающем рынке, зато увеличивала на балансировочном, где цена электричества значительно выше.



Также компания устанавливала на рынке «за сутки наперед» в часы максимальной нагрузки завышенные и экономически необоснованные цены на продажу электрической энергии.



Вместе с тем отмечается, что «ДТЭК Западэнерго» контролирует около 90% мощностей по производству электроэнергии на «Бурштынском энергоострове».



Также там добавили, что конкуренцию ПАО «ДТЭК Западэнерго» могла бы составить электроэнергия из соседних европейских стран, прежде всего Словакии, где в исследуемый период она была значительно дешевле. Однако ООО «Д. Трейдинг», которое входит в ту же группу ДТЭК, выкупало большую часть пропускной способности направления Словакия-Украина, что ограничивало импорт. То есть, «ДТЭК Западэнерго» могла диктовать свои условия всему рынку.



В ДТЭК обвинения назвали безосновательными и сетовали на особенности внедрения нового рынка электроэнергии в Украине, который предусматривает административное вмешательство государства в работу рынка.



«Все это является искусственным административным вмешательством в конкуренцию на рынке. Эти ограничительные факторы влияют и на зону "Бурштынского энергоострова", который де-факто является частью единой европейской энергосистемы», — сообщали в ДТЭК.



Там также добавили, что будут способствовать расследованию Антимонопольного комитета.



В случае принятия Комитетом решения, которое подтвердит нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на нарушителей будет наложен штраф в размере до десяти процентов дохода от реализации продукции, товаров, работ или услуг за последний отчетный год.

«Бурштынский энергоостров» — это особая зона на западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Исторически сложилось, что эта территория объединена с европейскими энергосистемами, но отключена от «материковой» Украины.