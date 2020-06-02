Боевики применили запрещенное вооружение: ранен военный

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов со стороны боевиков с начала суток. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



С полуночи боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив запрещенные минометы калибра 82-мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.



Под огнем оказались позиции ООС вблизи Павлополя, Богдановка, Старогнатовки, Марьинки, Водяного, Майорска и Новозвановки.



На участках разведения режим «тишины» соблюдался.