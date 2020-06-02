Луганщина выходит из карантина: откроются учреждения образования и культуры

С 3 июня на подконтрольной властям территории Луганской области планируют восстановить работу инклюзивно-ресурсных центров и учреждений внешкольного образования, а с 10 июня — учреждений культуры, сообщил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.



Прием посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, может происходить при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади.



Также возобновится деятельность питания в помещениях.



В рамках выхода из карантина возобновлена работа 51 дошкольного учреждения. Также сегодня работают 19 учреждений профессионального образования, где обучаются 4569 человек, из них 2745 учеников проходят практику на базе учреждений и предприятий.



В учреждениях профессионального и высшего образования начали проводиться зачеты и экзамены, консультации по дипломных работ и другое.

Гайдай считает, что открытие единственного в области пункта пропуска «Станица Луганская» стоит отложить в связи с большим количеством зараженных коронавирусом в отдельных районах Луганщины.



В Луганской области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 47 случаев заболевания коронавирусом.