Луганщина выходит из карантина: откроются учреждения образования и культуры

С 3 июня на подконтрольной властям территории Луганской области планируют восстановить работу инклюзивно-ресурсных центров и учреждений внешкольного образования, а с 10 июня — учреждений культуры, сообщил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.
Прием посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, может происходить при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади.
Также возобновится деятельность питания в помещениях.
В рамках выхода из карантина возобновлена работа 51 дошкольного учреждения. Также сегодня работают 19 учреждений профессионального образования, где обучаются 4569 человек, из них 2745 учеников проходят практику на базе учреждений и предприятий.
В учреждениях профессионального и высшего образования начали проводиться зачеты и экзамены, консультации по дипломных работ и другое.
Гайдай считает, что открытие единственного в области пункта пропуска «Станица Луганская» стоит отложить в связи с большим количеством зараженных коронавирусом в отдельных районах Луганщины.
В Луганской области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 47 случаев заболевания коронавирусом.