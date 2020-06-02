По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на утро 2 июня коронавирус в Украине выявлен у 24 340 человек. Из них 10 078 пациентов выздоровели, 727 — умерли от осложнений. За сутки зафиксировано 328 случаев болезни. При этом 9 ранее заболевших умерли, а 388 — выздоровели. На подконтрольной властям территории Донецкой области лабораторно подтверждено 164 случая COVID-19, в Луганской области — 47.



Двое пациентов с COVID-19 — мужчина в возрасте 73 лет и женщина в возрасте 65 лет — скончались за минувшие сутки в неподконтрольных правительству районах Донецкой области, заявили в группировке «ДНР». Еще у 14-ти человек подтвердились результаты на коронавирус. Всего группировка признает 553 случая COVID-19 с начала пандемии.



В Славянске Донецкой области снова усиливаются карантинные мероприятия. За трое суток диагноз COVID-19 подтвердился у трех жителей города. Еще четверо госпитализированы с подозрением на коронавирус.





Политика



Во время визита украинской делегации в Берлин руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Киев настаивает на реализации договоренностей декабрьского саммита «нормандской четверки» для скорейшего проведения следующего раунда переговоров.



Ермак заявил, что к переговорам по урегулированию на Донбассе должны привлекаться признанные представители гражданского общества, которые не причастны к военным действиям.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в скором времени состоится разговор глав МИД Украины, РФ, Франции и Германии. В Москве утверждают, что не получали информации о запланированном на ближайшее время разговоре министров «нормандского формата».



Кулеба сообщил, что украинская делегация в Берлине подчеркнула недопустимость ведения прямого диалога с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР», потому что они подконтрольны России.



Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркнула поддержку Украины в борьбе за достижение прогресса в урегулировании на Донбассе.



В Кремле заявили, что военный парад в Донецке 24 июня может быть приурочен к московскому параду: «Эта наша история, которая объединяет наши народы», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Боевые действия



С начала боевых действий на Донбассе были разрушены или повреждены 750 школ. Это около 40% от числа всех школ в регионе, сообщили в гуманитарной организации Geneva Call.



Общество



Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай считает, что открытие единственного в области пункта пропуска «Станица Луганская» стоит отложить в связи с большим количеством зараженных коронавирусом в отдельных районах Луганщины. Исключение сделают для 350 детей, которые пересекут линию соприкосновения для сдачи внешнего независимого оценивания.



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