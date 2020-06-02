Штаб: Боевики провоцировали ВСУ на Донетчине стрельбой из жилых кварталов

Во вторник, 2 июня, боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих из жилых кварталов Новоласпы и Староласпы Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединённых сил.



Боевики выпустили 13 мин 82-го калибра из северной части деревни Новоласпа, а также совершили три выстрела в сторону украинских позиций около Старогнатовки из 152-мм артиллерийских систем.



В штабе считают, что таким образом боевики пытались спровоцировать ответный огонь для дискредитации Вооруженных сил Украины накануне рабочей встречи Трехсторонней контактной группы.



«Объединенные силы на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали», — говорится в сообщении штаба вечером 2 июня.



В штабе также сообщили о минометном обстреле позиций ООС недалеко от Богдановки вблизи участка разведения, где по мнению военных, боевики также пытались заставить ВСУ открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить их в нарушении Минских договоренностей.

Напомним, что украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов со стороны боевиков с начала суток.