Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, ранен украинский военный

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, ранение получил украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там добавили, что обстрелы украинских позиций осуществлялись из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152-мм, минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия и применялись неуправляемые ракетные снаряды.



Уточняется, что огонь вели по украинским позициям у Старогнатовки, Павлополя, Богдановки, Марьинки, Водяного, Майорска, Новозвановки, Хутора Вольного.



В штабе добавили, что военнослужащие открывали огонь в ответ. По данным украинской разведки, 2 июня был уничтожен один боевик.



С начала текущих суток боевики обстрелов не вели, добавили в штабе.