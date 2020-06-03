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В обороте появились монеты номиналом 10 гривен

03 июня 2020, 10:00

В обороте появились монеты номиналом 10 гривен

С сегодняшнего дня, 3 июня, в обращении появились монеты номиналом 10 гривен. Они должны постепенно заменить банкноты с таким же номиналом. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Так, в первую очередь Нацбанк введет в обращение свыше 50 млн монет номиналом 10 гривен. Их уже распределили между подразделениями НБУ в регионах: Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков, Хмельницкий.

С сегодняшнего дня банки могут получать обновленные денежные знаки в Национальном банке и выдавать их своим клиентам.


«Мы позаботились о максимальном комфорте во время ввода в обращение монет номиналом 10 гривен. Гражданам не нужно специально обменивать 10-гривневые банкноты на эти монеты. Они смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами», — пояснил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

В то же время он уточнил, что банкноты номиналом 10 гривен, как и раньше, останутся платежным средством, они будут находиться в обращении, но через некоторое время исчезнут в результате естественного износа и будут заменены оборотными 10-гривневым монетами.

Новая оборотная монета существенно отличается от новых оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен своими габаритами. В частности, она имеет окантовку со специальным крупным рифлением, что позволит легко ее отличить от оборотных монет других номиналов.

«Благодаря изъятию из обращения разменных монет номиналом 1, 2 и 5 копеек улучшилась ситуация с распознаванием оборотных монет номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Ведь теперь исчезла возможность путаницы этих монет из-за их сходства по цвету», — добавил он.

Монеты мелких номиналов гривны

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