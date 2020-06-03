Министр обороны передал Германии доказательства присутствия российских военных на Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Таран передал немецкой коллеге Аннегрет Крамп-Карренбауэр материалы с доказательствами присутствия российских вооруженных формирований на Донбассе в ходе визита в Берлин. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



Отмечается, что во время переговоров Таран обсудил вопросы безопасности в связи с вооруженной агрессией России против Украины и наращивания двустороннего украинско-немецкого сотрудничества.



Стороны также обсудили вопросы «привлечения механизмов международной поддержки» в рамках «нормандского формата». Кроме того, министр обороны Украины предоставил информацию о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, а также рассказал о мерах, принимаемых для исполнения договоренностей парижского саммита в рамках «нормандского формата» 9 декабря 2019 года.



Таран также акцентировал внимание немецкой стороны на недопустимости создания препятствий деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также активную милитаризацию оккупированного Крыма.



Отмечается, что особое внимание было уделено обсуждению вопросов развития военно-технического сотрудничества.



Также Таран пригласил министра обороны Германии посетить Украину во второй половине 2020 года.

2 июня в Берлине высокопоставленная украинская делегация провела встречи с немецкими визави. Одной из ключевых тем являлось урегулирование конфликта на Донбассе. Германия — участник «нормандского формата», куда также входят Франция, Украина и Россия.



Это первый визит делегации Украины высокого уровня после начала эпидемии коронавируса.