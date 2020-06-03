«Новороссия» и ошибки с Януковичем: в сеть попали письма с электронной почты экс-помощника Суркова

В сети опубликовали письма с электронной почты Бориса Рапопорта. С 2000 по 2014 годы он был подопечным бывшего помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова. Об этом сообщает эксперт по стратегическим коммуникациям ОО «Информационная безопасность» Татьяна Попова, раскрывая содержание писем.



Сообщения 2013-2014 годов относятся к событиям в Украине: Майдан, аннексия Крыма и начало вооруженного конфликта на Донбассе.



Попова отмечает, что подленность дампа (файл с полным или частичным содержимым памяти компьютера или базы данных) подтверждает независимый киберспециалист.



Янукович



Осенью 2013 года департамент Бориса Рапопорта, передает Попова, только начинает углубляться в ситуацию в Украине, еще до того, как Виктор Янукович отказался подписывать ассоциацию с ЕС в Вильнюсе. Они в этот момент анализируют события в Украине и готовятся к двум вариантам их развития: к подписанию или неподписанию.



«Судя по письмам, Януковичу они не доверяют, больше того, даже в тот момент, когда он отказался подписывать евроассоциацию, они так же оставались уверены, что он их в конце концов "кинет". Что это только попытка поторговаться, но все-таки он подпишет соглашение», — пишет эксперт.



После побега президента Виктора Януковича из Украины, пишет Татьяна Попова, и после окончания революции, в письмах Рапопортом обговариваются варианты, как расшатывать ситуацию в южных и восточных регионах страны. Также в дампе есть письма о заявлении «Антимайдана» Одессы, которые, по всей видимости, были написаны в Кремле. Кроме того, есть письмо, в котором Рапопорту пишут, что нужно «мобилизировать» Януковича.



«Рада назначила президента Турчинова, чтобы он потом отдал пост Тимошенко после выборов. И [подконтрольные РФ политические силы в Украине] должны быть принципиально не согласные, никаких переговоров с террористами, нацистами, убийцами, погромщиками, участниками и заказчиками госпереворота, преступников под суд и так далее. Что должен делать Янукович? Дать приказ войскам МВД взять под контроль ключевые объекты, дать приказ о создании Народной гвардии на основе патриотического украинского фронта, заявить, что решение Верховной Рады является незаконным, так как ряд депутатов вынуждены голосовать под угрозой физической расправы», — передает содержание писем Попова.



Как говорится в публикации, в письмах помощник Суркова поднимал вопрос создания новых политических партий левого и пророссийского толка.



Пророссийская агитация



Татьяна Попова отмечает, что в переписках детально анализируются внутренние и внешние конфликты стран, а после Майдана — и Украины — об украинских бизнесменах и политиках периодечески начали появляться информационные справки.



Так, в документах есть детальный анализ у каких политиков, бизнесменов какие интересы, активы, родственники, дети, кто являются главными лицом каналов по всем основным СМИ. Также что кому принадлежит, с кем можно работать, с кем нельзя работать, кого можно купить, кто сколько примерно стоит.



Она пишет, что в почте много информационных проектов — от работы на местах с агитаторами и лидерами мнений, до покупки PR-материалов в СМИ. И что на это выделялись немалые бюджеты.



«Также были предложения по созданию информационного телеканала "Новости". И другие шаги в публичном и непубличном секторе о том, как привлечь Украину в Таможенный союз. То есть развернуть от Евроинтеграции в интеграцию с Россией», — добавляет Попова.



Отметим, что одно из украинских СМИ имеет юридическое название ООО «Новости 24 часа», она же NewsOne. Конечным бенефициарным собственником телеканала является депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарас Козак.



Крым и Керченнский мост



Татьяна Попова пишет, что в 2013-2014 годах Россия готовилась к подписанию с Украиной договора о совместном строительстве Керченского моста. А расходы на строительство страны должны были поделить пополам.



«Слова Рапопорта о том, что у Суркова еще осенью 2013 года висела в кабинете карта Украины без Крыма, ознакомившись с этой перепиской, могу подтвердить это с высокой долей вероятности. Потому что их план состоял в том, чтобы без Евромайдана, без евроинтеграции скупить все предприятия, все интересные объекты, полностью подмять под Россию весь бизнес, политику и медиапространство Крыма... В переписке они не скрывают, что собираются Крым скупить и таким образом получить контроль над полуостровом», — отмечает эксперт.



А когда уже приближалось окончание Майдана в 12-х числах февраля, они писали заявление Раде якобы от Крымского Совета (против Майдана — ред.). Таким образом, оно на самом деле писалось в Кремле.



Начало «Русской весны» и отделение Галичины



По словам Поповой, Рапопорт еще в переписках 2013 года детально прорабатывал пограничное партнерство почти со всеми областями Украины, которые находятся вдоль границы с Россией.



А после завершения Майдана и смены правительства они, передает она, начали думать об оккупации Юго-Востока. Собирали данные, где у них какие «народные мэры», «губернаторы», инфоактив. Подбирали «землячество», то есть людей из России, которых они могли бы отправить в Укриану или через которых влиять.



Впоследствии, после образования «ЛДНР», было очень много писем и обращений о том, что командиры боевиков воровали и грабили.



Последней идеей в дампе было отделение Галичины от Украины и использование противостояния олигарха Игоря Коломойского с центральной властью. Письмо с таким содержанием датировано ноябрем 2014 года, а в декабре Борис Рапопорт написал заявление об увольнении.



Татьяна Попова пишет, что с подобными оперативными наработками россияне начали действовать и в Болгарии, Польше, Сербии, Германии.



В 2019 году Рапопорт снова вернулся и начал работать в российском правительстве.



«Якобы он не занимается Украиной, но могу сказать уверенно, хотя идея «Новороссии» была похоронена, работа россиян по Украине не прекращается», — добавила Попова.