Кабмин предложил парламенту кандидатуры новых министров

Кабинет министров предложил Верховной Раде назначить новых министров культуры и экологии, а также вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Соответствующие представления правительства обнародованы на сайте парламента.



Так, депутата от фракции «Голос» Ольгу Стефанишину предложено назначить вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции вместо Вадима Пристайко.



Депутат от «Слуги народа» Александра Ткаченко является кандидатом в министры культуры и информационной политики.



Кандидатура Романа Абрамовского предложена на должность министра окружающей среды и природных ресурсов. Сейчас он является заместителем главы Минэнерго.

Читайте также: Кабмин разделил министерство энергетики и защиты окружающей среды