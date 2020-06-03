«ЛНР» будет наказывать за несообщение о теракте

Так называемый парламент группировки «ЛНР» внес изменения в «уголовный кодекс» в части «противодействию терроризму». Об этом сообщает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



В частности, «уголовный кодекс» дополняется новыми составами преступлений, по которым устанавливается ответственность. Это «несообщение о преступлении террористического характера», «содействие экстремистской деятельности», а также «совершение акта международного терроризма».



К обстоятельствам, отягчающим уголовное наказание, отнесено совершение преступления в условиях вооруженного конфликта или военных действий.



Также принятым «законом» устанавливается лица, достигшие 14 лет, будут привлекаться к ответственности за «преступления террористической направленности, которые совершаются умышленно и несут особую опасность для общества».



Кроме того, теперь «предусматривается самостоятельная ответственность за пособничество при совершении захвата заложников и организацию незаконного вооруженного формирования».



Еще «ЛНР» повышает санкции за «призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное ее оправдание, попытки нивелировать в обществе суть преступных деяний».