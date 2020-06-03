Словакия передала Украине три авто скорой помощи для нужд КПВВ «Станица Луганская»

Словакия передала Украине три автомобиля скорой помощи для нужд КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.



«Сегодня эти авто фактически будут помогать в борьбе на два фронта. Первый фронт — это борьба с коронавирусом. Второй фронт — это борьба с российской агрессией. Наши украинцы, живущие на линии соприкосновения, не одни. Европейские государства, в данном случае Словакия, помогают и поддерживают их», — заявил министр иностранных дел Украины Василий Боднар.



Три автомобиля Mercedes Benz Sprinter 25 мая 2020 года прибыли в Киев.



В дальнейшем авто будут переданы официальным получателем, международной благотворительной организацией «Международная Медицинская Помощь», в Луганскую область для нужд КПВВ «Станица Луганская».