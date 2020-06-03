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Резников: Выпускники с оккупированных территорий смогут поступать без ВНО

03 июня 2020, 21:04

Резников: Выпускники с оккупированных территорий смогут поступать без ВНО

Выпускники школ со временно оккупированной территорий Украины смогут поступать в украинские учебные заведений даже при невозможности сдать внешнее независимое оценивание. Об этом в интервью «Укринформу» рассказал вице-премьер — министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Мы разными способами даем информацию, чтобы все дети, которые не смогут сдать ВНО, знали, что для них будут возможности поступления. Сейчас 91 учреждение высшего образования в Украине, на базе которых действуют образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", готово принять их без внешнего независимого оценивания», — сказал Резников.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что абитуриенты, которые приедут на подконтрольную властям территорию для сдачи ВНО, не будут проходить двухнедельную самоизоляцию.

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что через пункт пропуска «Станица Луганская» пропустят 350 абитуриентов для сдачи ВНО.

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