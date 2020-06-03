Совет директоров МВФ рассмотрит новую программу для Украины 9 июня

Заседание совета директоров Международного валютного фонда по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины в размере 5 млрд долларов запланировано на 9 июня. Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ.



На заседании также будет дана оценка предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.



МВФ 22 мая этого года сообщил о достижении с украинскими властями соглашения на уровне персонала (staff level agreement) о новой 18-месячной программе stand-by (SBA) объемом 5 млрд долларов, чтобы помочь Украине справиться с пандемией коронавируса.



Предполагается, что первый транш составит 1,9 млрд долларов и будет выделен сразу после одобрения программы советом директоров.



Второй транш по программе Украина ожидается до конца года, если будут выполнены все обязательства.

Всего в 2020 году ожидается два транша на общую сумму 3,5 млрд долларов. Третий транш должен поступить в 2021 году.