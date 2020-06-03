По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 июня

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на 3 июня в Украине коронавирус подтвержден у 24 822 человек, из них 10 439 пациентов выздоровели, а 735 - умерли от осложнений. В Донецкой области известно о 166 случаях, в Луганской - о 49.



В Донецкой области коронавирус был обнаружен у пограничника.



В Славянске - вспышка коронавирусной инфекции среди сотрудников одного из предприятий. Госпитализированы 6 человек, один из них - в очень тяжелом состоянии. Пострадали также члены их семей.



В Луганской области за минувшие сутки было выявлено два новых случая заболевания. Инфицированные - супружеская пара из Новопсковского района. Обстоятельства заражения выясняются.



На подконтрольной группировке «ДНР» территории за сутки зафиксировали одну смерть от коронавируса и обнаружили 27 новых случаев заражения. Диагноз подтвердили у 9 медицинских работников, у мужчины, который прибыл из России, и у 2 детей, которые ранее контактировали с инфицированными родителями. Таким образом, число инфицированных возросло до 580 человек.



По информации «ДНР», лечатся 411 пациентов, выписаны из больниц - 148, летальных случаев - 21.



Группировка «ЛНР» подтверждает 419 случаев заболевания коронавирусом. Из них 337 человек выписаны из больниц, летальных исходов - семь. Сегодня был обнаружен седьмой случай заболевания на COVID-19.



«ЛНР» разрешила работу массажных и спа-салонов, фитнес-центров, соляриев, бань и саун с с 23:00 7 июня.



В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки обнаружили 10 новых случаев заболевания COVID-19. В общем болеет 124 человека.



Кабинет министров Украины на заседании 3 июня одобрил очередное ослабление карантина. Оно касается заведений общественного питания, церквей и пожилых людей.



Также с 5 июня будут разрешены внутренние авиаперелеты, с 15 июня - зарубежное авиасообщение.





Политика



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина рассмотрит вариант введения миротворческих сил на Донбасс, если все другие способы урегулировать конфликт потерпят неудачу.



Группировка «ЛНР» проведет военный парад по случаю 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне в один день с Россией и “ДНР” - 24 июня.



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил о снижении уровня боевой готовности подразделений боевиков.



«ЛНР» лишила украинский язык «государственного статуса» и убрала его из образовательных программ на подконтрольной ей территории. «Государственным» остался только русский.



Общество



Кабинет министров Украины и правительство Германии подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц» на общую сумму 25,5 млн евро.

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