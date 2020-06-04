Штаб ООС зафиксировал четыре обстрела на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики четырежды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там добавили, что боевики дважды обстреливал украинские позиции неподалеку Павлополя, использовав вооружения БМП, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.



У Широкино велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по военным у Богдановки — из крупнокалиберных пулеметов.



Отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ, открывая «дежурные огневые средства». В штабе добавили, что потери противника уточняются.



По данным украинской разведки, 3 июня военнослужащие ранили по меньшей мере одного боевика.



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет, добавили в штабе.