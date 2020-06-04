Возле участка разведения в районе Петровского расстреляны видеокамеры ОБСЕ

Комплекс камер видеонаблюдения ОБСЕ возле участка разведения в районе Петровского поврежден огнем из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете миссии.



Патруль миссии обнаружил повреждения в корпусах обоих камер. Также наблюдатели видели по крайней мере два выходных пулевых отверстия в задней панели корпуса тепловизионной камеры с восточной стороны.



Кроме этого, направленная на восток задняя панель камеры дневного видения лежала на земле, в ней было пулевое отверстие и не хватало одного угла, который оторвало в результате попадания другой пули.



По оценке миссии, огонь вели с западо‑северо‑запада.



«Камера системы безопасности, которая также установлена в этом месте, зафиксировала на видео звуки четырех выстрелов в промежуток времени между 14:27 и 14:29. По данным видеофиксации этой камеры было также установлено, что на момент фиксации звука первого выстрела камера была развернута на юго-запад, а при фиксации трех последующих выстрелов она была направлена на западо‑северо‑запад», — говорится в отчете.



Отмечается, что сразу после того как было зафиксировано последний выстрел, исчезло видео с обеих камер СММ: камеры дневного видения и тепловизионной камеры.