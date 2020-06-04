В Украине за 3 июня подтвердили наибольшее за все время пандемии количество заболевших коронавирусом за сутки — 588 новых случаев. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.



Общее количество заболевших составило 25 411, из них умерли 747 человек (12 за сутки), а выздоровели — 11 040 (602 за сутки).



В целом по стране заболели 1 829 детей и 4 888 медиков. На амбулаторном лечении 17 674 пациентов, из них 1 532 ребенка и 3 965 медработников.

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.