Украина в ОБСЕ призвала создать зону безопасности по обе стороны границы на Донбассе

Украина предложила создать рабочую подгруппу в ТКГ по вопросам границы, а также призвала к созданию зоны безопасности в приграничных районах Украины и России с мониторингом со стороны ОБСЕ. Об этом заявил во время онлайн-заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает «Укринформ».



«Восстановление контроля над границей остается ключевым элементом процесса урегулирования конфликта. Создание зоны безопасности в приграничных районах обоих государств с постоянным мониторингом и верификацией со стороны ОБСЕ на границе, как это предусмотрено Минским протоколом, было бы шагом в правильном направлении», — отметил Лоссовский.



Украинский дипломат акцентировал на необходимости выполнения результатов «нормандского саммита» в Париже.



Он заявил, что Украина придерживается принципа «сначала — безопасность» в мирном урегулировании, выступает за разработку нового режима всеобъемлющего прекращения огня и призывает Россию к конструктивным переговорам в рамках ТКГ по этому поводу.



Кроме того, Украина готова к обсуждению компромиссов в рамках ТКГ по пакетному решению, которое касается трех новых участков разведения сил и средств на Донбассе.