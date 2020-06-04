В МВД допустили штраф для Зеленского за поход в кафе в нарушение карантина

Полиция рассмотрит возможность наложения штрафа на президента Владимира Зеленского и сопровождавших его чиновников за посещение кафе в Хмельницком в нарушение карантинных норм. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.



«Компетентные органы полиции рассмотрят данный вопрос», — сказал он во время общения с журналистами под зданием Верховной Рады, которое транслировал канал «112 Украина».



Геращенко напомнил, что штраф за нарушение карантинных норм составляет 17 тысяч гривен. «Но виновен ли в данном случае президент и присутствующие, нужно разобраться, исходя из общего контекста ситуации», — добавил замглавы МВД.



Также Геращенко напомнил, что Зеленского уже штрафовали в апреле прошлого года, когда на президентских выборах он показал свой бюллетень журналистам, нарушив тайну голосования.



Во время вчерашней рабочей поездки в Хмельницкий Владимир Зеленский зашел в местное кафе, где выпил кофе. Соответствующий снимок был опубликован Офисом президента.



Кроме Зеленского, на фото можно увидеть главу Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Сергея Трофимова, мэра Хмельницкого Александра Симчишина, а главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко стоит поодаль.



При этом кафе и рестораны в Украине могут возобновить прием посетителей внутри закрытых помещений только с 5 июня.