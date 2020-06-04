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Резников: Консультации с кандидатами в подгруппы ТКГ из ОРДЛО почти завершены

04 июня 2020, 10:25

Резников: Консультации с кандидатами в подгруппы ТКГ из ОРДЛО почти завершены

Украинская сторона практически завершила формирование группы представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые предлагается привлечь к работе Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом в интервью «Укринформу» рассказал вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, их количество еще не определено: это может быть как восемь, так и 16 человек, в зависимости от повестки дня и с учетом того, что в рамках ТКГ работает четыре рабочие группы.

Тему создания Консультативного совета при политической группе Резников считает закрытой. Он отметил, что это предложение не нашло поддержки со стороны европейских партнеров по нормандской четверке — Германии и Франции, а также ОБСЕ.

Ранее Резников заявил, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей от украинской стороны, которых предлагается привлечь к работе ТКГ в Минске, должны иметь юридическую и общественную легитимность среди жителей неподконтрольных и подконтрольных правительству территорий. При этом он подчеркивал, что украинская сторона не будет учитывать мнение России при принятии этого решения.

Украинская делегация сообщила немецким коллегам 2 июня в Берлине, что к следующим переговорам в Минске будут привлечены представители ОРДЛО, в частности из числа украинских граждан — переселенцев, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области.

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Алексей Резников

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