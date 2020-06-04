В Луганской области подтверждено еще два случая заболевания COVID-19. При этом один человек излечился. Об этом сообщает облгосадминистрация.



«Заболевшие ранее вернулись из-за границы (РФ) и все время находились на самоизоляции. Один человек проживает в Новопсковском районе, другой — Беловодском. Круг контактов определен, за ними установлено медико-санитарный надзор», — говорится в сообщении.



За все время исследований на Луганщине коронавирус лабораторно подтверждено у 51 человека. Из них выздоровели — 41, находятся на лечении — 10 (трое — в стационаре, семь — амбулаторно).