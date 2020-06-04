Рада отправила на доработку программу деятельности правительства

Верховная Рада отправила на доработку в Кабинет министров программу деятельности правительства. За такое решение было отдано 245 голосов на сегодняшнем заседании парламента.



Фракция «Слуга народа» дала 198 голосов, еще 15 голосов было от фракции «Батькивщина» и 16 — от группы «Довира».



Просьбу отправить программу на доработку озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Во время обсуждения программы депутаты от разных фракций называли ее «рефератом» и критиковали за отсутствие конкретики. Также звучали заявления о целесообразности отставки правительства.



Принятие программы правительства даст ему годовой иммунитет от отставки.